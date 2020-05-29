107年8 月21日位於新北永和河濱公園，一名加拿大外籍人士，遭3名美國人殺害分屍，主嫌是具美國及以色列國籍的孫武生，他將顏姓男子誘騙到公園，先以鍊鋸勒住頸部，再用美工刀割頸，並持開山刀砍殺後分屍，手段慘忍震驚社會，而當時的承辦刑警，因為閃過一個念頭，深夜在家中遇到無法解釋的靈異事件。

這起案件警方認為是「黑吃黑」，孫武生見死者顏男販毒好賺，找來另外3名美國人加入販毒行列，但106年5月，顏男被警方查獲持有毒品後，不想再繼續販毒，也不願意透露買家消息，孫武生認為可能是線民，又怕毒品生意受影響，因此萌生殺意。

當時辦案的一位刑警孫偉哲（新北政府警察局外事科巡佐），著手此案件時，因為死者生前與多人結怨，辦案進度遲遲無法突破，雖然知道逮捕兇手是職責所在，但每當身心俱疲時，忍不住會想「有需要幫販毒的人找到這些嫌犯嗎」，孫偉哲說他知道這個想法不對，他也沒跟其他人說過，就在內心閃過這念頭時，沒多久顏姓男子就找上門了。

孫偉哲說某天晚上回家，疲累的他趕緊洗澡睡覺，隔天還要繼續偵辦命案，深夜做了一個夢，夢裡他醒著在客廳看電視，家人從房間出來他說「裡面有人」，想說是小偷的孫偉哲並不害怕，進房間後燈光昏暗，接著一名高大男子站他前面，生氣的孫偉哲還大力抓住祂，抬頭一看發現是死去的顏姓男子，醒來後剛剛的「觸感」竟意外的真實。

夢到顏姓男子不久，命案就有所突破，順利逮捕到孫武生等嫌犯，結案後顏男大體交給友人幫忙處理後事，「可能是當時辦案回憶再度湧現」，孫偉哲當晚再度看到顏男站在房間床角，或許是要感謝警方破案吧。

(中時電子報)