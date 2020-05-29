時序將邁入6月，統計2000年以來全球主要股市6月表現，整體表現仍跌多漲少，6月平均報酬為正的股市僅8個，其中印度及東協股市占6席，並包辦前4名，表現依序為印度1.4％、印尼1.39％、泰國1.11％、新加坡1.1％。

投信法人表示，今年來儘管新冠病毒全球疫情持續蔓延，但疫情最早爆發的大陸已有緩和跡象，南韓、歐洲也有逐漸緩和之勢。近一月全球市場反彈趨勢顯著，印度東協後市來看，在基本面及獲利面持續改善之下，仍可望持續獲得市場青睞，建議投資人可把握印度或東協基金逢低分批布局的投資契機。

統計近一月投信發行印度和東協基金表現，印度基金方面，前五強上榜的基金包括群益印巴雙星-新臺幣、群益印度中小N-人民幣、群益印度中小-人民幣、瀚亞印度-人民幣、群益大印度-人民幣；東協基金方面，前五強則為群益東協成長-人民幣、野村泰國、群益東協成長-新臺幣、群益東協成長-美元、元大印尼指數。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，印度總理莫迪於5月12日宣佈一項約21兆盧比的刺激方案，但該方案名為「印度自力更生」（Admanirbar Bharat）特別經濟計劃，主要希望透過各項經濟方案增強印度自給自足的能力並出口印度製造的商品，藉由此次全球疫情危機進行內部資源重組改革（土地、勞工、重點扶值產業等），政策以中長期改革為基調下，預期將無法在短期間內提振因疫情失去的消費動能，仍須待疫情趨緩才能有政策發揮的空間。

整體而言，歐美地區疫情趨緩，在外部利空因素逐漸解除下，指數處於震盪盤整的格局，但整體而言印度股市應已脫離最壞的情況，投資人趁現階段逢低分批布局。

群益東協成長基金經理人高浩偉表示，目前東協政府仍持續推出刺激政策，今年以來，東協各國央行陸續降息，高盛預估，東協各國央行在今年仍有50～70個基本點的降息空間，顯示各國央行皆持續寬鬆刺激景氣。各國依據各不同財政狀況也推出額度不等的財政政策，雖然東協政府透過擴大赤字來做刺激政策，但目前的財政體質與1997年亞洲金融風暴時相比，仍強勁許多，並不會因為這次的財政擴張，讓財政體質惡化。

展望後市，受到疫情影響，今年東南亞各國一季GDP成長表現不佳，第二季受到封城影響，預估也會呈現衰退，然而，政府採用擴大支出財政政策加上央行的寬鬆貨幣政策，第二季應該就會是谷底，後續投資可關注財報表現會較佳之標的。

(工商 )