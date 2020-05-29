壽陸橋現勘現場。（台南市文資處提供／曹婷婷台南傳真）

台南火車站周邊暨鐵線道群生活空間，獲民眾提報為文化景觀，台南市政府文資處今天進行現勘及審查，作成不列冊追蹤決定。相關委員提出，從日據、戰後以來因應鐵路運輸需求而建造、停用、改建的設施構造，在未來綠園道規畫時，有潛力成為與地方區域發展連結的節點；文資處強調，文資保存非對城市變遷懷舊照單全收，此案雖不獲列冊，仍是寶貴文資社會教育。

台南歷史悠久，城市地景多有遞嬗，台南火車站自日據時期啟用以來，迄今仍是台南人生活一部分，惟其周邊配合都市開發需求，近百年亦有多次重大改變，如今，因鐵路地下化工程施工，周邊許多設施去留成為民眾關心焦點。

文資處指出，此次民眾所提報的文化景觀，範圍北起小東路、南至林森路，東、西側以臺南車站後站、前站範圍為界，包括在施工監看過程所發現的疑似大北門城垣遺構、轉車臺遺構，過去文資處受理民眾提報過的第二月台、壽陸橋，以及東門驛、光華街鐵道橋、月見堂溪鐵道橋、鐵路極西點等，皆被列入。

文資處今天特別邀請在文化景觀、建築結構及鐵道歷史等相關領域有所專精的專家學者進行列冊追蹤會勘，並請提報團體到場說明。委員除檢視提報資料、參酌相關文獻資料，也針對所提報設施及周邊場域之軍事、糖業、市場等相關論述，於現場逐一比對檢視。

現勘的委員認同此場域呈現鐵路與周遭生活關聯的歷史過程，然這些設施與遺構雖各自承載不同歷史，但未與自然環境互動呈明顯相關性，亦未符合人類與自然環境長時間持續且相互影響價值意涵，尚未達登錄史蹟或文化景觀基準，經評估討論，作成不列冊追蹤決定。

小組委員提出，這些從日據、戰後以來因應鐵路運輸需求而建造、停用、改建的設施構造，在未來綠園道規畫時，有潛力成為與地方區域發展連結的節點，與文化保存創造雙贏。也有委員表示，城市發展從過去迄今是持續轉變的過程，隨不同時代都有相關地景改變或建物去除疊加，從來不是凍結在某個時代，因此，後續處理需忠實面對當代與歷代的變遷。

文資處指出，文資保存是為了後世，而非對城市變遷的懷舊照單全收；本案雖不獲列冊，但卻是一次寶貴的文資社會教育。處於當代，我們必須思考，鐵道運輸與當代都市紋理之關係和台南對未來的願景；以及思考鐵道文化如何以開放、創新、具教育性方式，使民眾易親近，共融存續於當代生活中。

(中時 )