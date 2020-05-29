司法院大法官解釋宣告《刑法》通姦罪違憲，對於釋憲結果，法務部長蔡清祥表示「遺憾」，他指出這是屬於「具有民意基礎的立法機關」權限範圍，而不是司法的解釋範疇，但是司法院做出這樣的解釋，也「予以尊重」，雖然通姦不再有刑罰，基於對婚姻的忠誠，仍然有民事的責任。

蔡清祥表示，法務部一向反對通姦罪違憲，曾做過一份民調顯示台灣有8成的民眾反對通姦除罪化，刑法通姦罪是否需要刑事處罰，這是屬於「具有民意基礎的立法機關」權限範圍，而不是司法的解釋範疇，司法院做出這樣的解釋雖然遺憾」，但也「予以尊重」。

不過，《刑事訴訟法》239條的但書「可對配偶撤銷告訴」也已宣告違憲，蔡清祥則表示「贊同」，並指出未來會以最快的速度轉達高檢署及所屬的檢察機關，也會立即由承辦檢察官，按照大法官的解釋內容做出處理，至於相關刑案起訴或處分與否，則看案情的狀況，會依照大法官解釋來盡快處理，目前檢察司也正在草擬相關函件來轉知立法機關。

(中時 )