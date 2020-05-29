南市災害防救演練，模擬水災時搶修堤防。（劉秀芬攝）

消防救護人員準備從雙營橋上垂降到橋下救援受困者。（劉秀芬攝）

台南市政府29日下午3時30分在柳營區雙營橋、八翁社區及柳營區公所進行災害防救演習綜合實作演練，市長黃偉哲表示，面對各種天然災害事件的嚴峻考驗，要以高規格方式看待，不能掉以輕心，務求透過各項預防性措施，將民眾的各項損失降至最低。

此次演習由經濟部政務次長曾文生擔任統裁官，行政院災害防救辦公室、水利署、中央部會評核委員、內政部、衛福部、交通部、農委會、原能會、通傳會、國家災害防救科技中心都派人參與評核，加上台南市37區公所區長及代表，有上百人參評核及觀摩。

配合演習，雙營橋下午單側封橋，演習模擬水災情境，分別於柳營區雙營橋、八翁社區及柳營區公所進行，包括堤防搶修險、挖土機受困沙洲救援、封橋封路、垂吊救人、社區水患自主防災演練等。參演單位計有20個，動員參演人數達555人。

柳營八翁社區參與水災自主防災社區推動連續榮獲水利署評鑑特優殊榮，特別是2018年0823豪雨時，社區淹水深度達到130公分，幾乎整個社區泡在水裡，所幸八翁社區居民平時水患防災教育訓練有素，發揮社區自救及互助精神，沒有人員傷亡，本次演習選定八翁社區，居民自主防災成果足堪表率。

黃偉哲表示，面對汛期，台南也要有防災五月天，平時多準備，把災害應變演練的SOP弄得很清楚，讓災害的時候減少民眾生命財產的損失，市府會持續與水利署、災防辦密切合作，努力把防災工作做好。

(中時 )