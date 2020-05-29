周杰倫同門師弟曹楊近來推出新歌〈機場〉MV，特地邀來繪製周杰倫〈等你下課〉動畫版MV的動畫師，以寫實漫畫風格呈現歌詞動人的愛情故事，MV男主角是以曹楊樣貌描繪而成，曹楊笑說先前在〈微光〉MV已沒幾個特寫畫面，沒想到這次新歌MV是直接讓他本人消失。

他一度懷疑長相是否被公司否定，幸好動畫版MV的男主角外型深情美型款，曹楊事後感到一點安慰。曹楊2017年即已加入杰威爾音樂，曾擔任音樂劇《不能說的秘密》男主角「葉湘倫」，上海音樂學院音樂戲劇系出身的他，在浙江衛視 《夢想的聲音3》、《中國新歌聲2》等綜藝節目裡的幫唱、挑戰歌唱，至今在YouTube累積破千萬次點閱率。

而〈機場〉由師兄葉懷佩為曹楊量身打造，詞意看起來是離別、憂傷，但曹楊表示眼前的分別，雖然是充滿不捨與難過，但是分開後的各自前進，「都是為了讓彼此成為更好的自己，然後終將會以更好的姿態重逢、或是遇上更美好的未來。」

他提到日前同事一聽〈機場〉當場淚崩，原來是〈機場〉的歌詞與MV情節真實的發生在同事身上，他立刻安慰同事，卻也意外獲得同事誇獎：「竟然被你唱一個走心了。」讓他又驚又喜。

曹楊推出新歌MV。（杰威爾音樂提供）

曹楊推出新歌MV。（杰威爾音樂提供）

(中時 )