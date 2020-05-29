隨著國內新冠肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心表示，最快於6月7日鬆綁各項生活防疫措施，那麼口罩還需要時時戴？只戴布口罩可以嗎？

疫情趨緩 醫用口罩還是必備

6月7日剛好是4個潛伏期屆滿的日子，中間如果沒有出現本土案例，中央流行疫情指揮中心將大規模解封，包括藝文、餐廳等休閒空間將不再限制人數、高鐵開放自由座、可吃東西、音樂會、看電影、看棒球不再實施梅花座等等。疫情緩和加上解封，開始有人提出疑問，還需要戴醫用口罩嗎？

馬偕紀念醫院兒童感染科主任紀鑫認為，要解封一般要度過兩個潛伏期，但新冠病毒詭譎狡猾，所以度過4個潛伏期後再逐步解封是比較安全的做法。解封的做法包括民眾進出場所配合實名制登記、落實個人防護，包括勤洗手、維持社交距離。若無法維持社交距離還是應戴口罩。

「醫用口罩保護力達92％以上，還是最佳的選擇，布口罩相對保護力沒這麼好，」紀鑫建議，如果進出醫院或搭乘大眾運輸工具，還是建議帶醫用口罩，但如果是去餐廳、看展覽或戶外活動，那麼布口罩應該就足以應付。

食藥署之前宣布布口罩也能用於防疫，衛福部立南投醫院感染控制科主任廖嘉宏指出，當時醫用口罩產量還不足，挑選正確材質和結構的布口罩是權宜之計，而目前醫用口罩數量充足的情況下，戴醫用口罩是最好的選擇。

「不過，真的具有防護效果的布口罩其實是很悶熱的，」廖嘉宏指出，依照食藥署的資料，布口罩至少要有三層結構，外層材質防飛沫、中間層不織布過濾、內層吸濕，然而布口罩除了價格較貴，內層吸口水、汗水後會有異味，兩三天就要清洗，雖然可以重複使用，但不織布材質會因為清洗導致過濾效果變差，「醫用口罩不貴且透氣，如果是我還是會戴醫用口罩。」

圖／康健雜誌

整體來看，布口罩能防止飛沫，具有一定的保護力，但不及醫療用口罩。專家建議，醫療院所、搭乘大眾運輸工具一定要戴醫用口罩，戶外踏青、餐廳用餐、看電影能保持社交距離，就不需要戴口罩；到戶外人潮壅擠的地方活動，那麼戴醫用口罩或布口罩都可以。

挑選布口罩 一定要有這個材質

如果不想戴醫用口罩、想挑選兼具防疫效果和舒適的布口罩，必須要含有「不織布」。紡織產業綜合研究所不織布組組長彭兆群指出，布口罩的舒適性和防護性是天秤的兩端、很難兼顧，即使現在布口罩內層大都已經改良成能吸濕、輕薄的材質，和仍相對厚重，「坊間有很多材質如40支棉、60支棉、二重紗、三重紗等等，如果沒有不織布，防護效果就很有限，只能用於保暖，」彭兆群說。

因此彭兆群表示，要買布口罩一定要挑選內裡有不織布材質的產品才有過濾效果，但不織布水洗會失去效果，因此現在已經有廠商預備上市可更換的布口罩，也就是不織布的內裡可拆卸更換。

布口罩能防飛沫，但保護力不及醫療用口罩。布口罩要選購含有不織布材質、外層不吸水的材質。圖片來源：pixabay

除了不織布內裡，工研院材化所奈米纖維材料研究室工程師蕭弘毅也建議，外層要疏水或防潑水材質，才能有效防止飛沫。

至於有業者預計要推出涼感口罩，工業技術研究院材料與化工研究所副組長羅立清推測，這樣的材質可能是冰涼紗或是用奈米技術將薄荷包覆起來，利用緩釋的方式讓使用者感覺涼爽，彭兆群補充：「冰涼紗會吸附熱氣，因此感覺涼爽，但僅能顧及舒適的範疇，防護力不高。

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(中時電子報)