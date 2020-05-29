美股財報季進入尾聲，受到疫情影響，第一季獲利普遍不如預期，然而，公用事業仍逆勢突圍，獲利年成長6.5％，居11大產業之冠。展望後市，投信法人指出，無論就第二季或今年全年，公用事業都可望維持獲利正成長的表現，持續領先各產業。

根據調研機構FactSet指出，受疫情影響，S&P 500企業第一季獲利整體衰退14.6％。不過，若細究11大產業，包括：公用事業、健康照護、核心消費、資訊科技、通訊服務、REITs都繳出正成長成績。其中，公用事業最為突出，成長率6.5％，居各產業之冠。

展望後市，雖然經濟前景不確定性高，公布財測的S&P 500企業僅95家。但公用事業屬於民生基本需求，營收、獲利可預測性高，共有24家公布財報，透明度高。以今年第二季為例，公用事業獲利成長率預估為0.3％；累計全年，成長率上看2.3％，同樣領先各產業。

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人葉菀婷表示，今年全球景氣放緩，各產業都受到不同程度的波及，但公用事業中的水電瓦斯、基礎建設，為民生必需品，無論景氣好壞，需求變動不大，具備「需求、客源」雙穩的特性。

此外，這類行業必須取得政府特許執照才能經營，少有殺價競爭的情形，能夠擁有合理的利潤空間，獲利得以保持穩定成長，公司股利配發較為大方。最新統計，全球公用事業類股近12個月平均股利率達3.76％，名列各產業前茅。

葉菀婷強調，全球利率由升轉降，並進入「零負利率」時代，未來利率趨勢將只降不升，必然迫使投資人尋找有「利」可圖的投資標的，而水電瓦斯等公用事業的長期營運穩健，同時又配發高現金股息，自然會吸引越來越多資金湧入，投資潛力看俏。

(工商 )