美國商務部5月15日宣布，任何企業出貨半導體產品以及相關技術給華為，須經過美國政府審查，雖然外界對於美企是否取得臨時許可證看法不一，但對於大陸半導體產業來說，無疑是一大打擊，包括大陸晶圓代工龍頭中芯國際，去年向半導體設備大廠荷蘭商艾司摩爾（ASML）下單，遭到美國政府居中阻撓，就算現在想往先進製程發展，並供貨給華為，也苦無對策。

ASML獨家供應的EUV光刻設備，為台積電、三星電子在追求先進製程不可或缺的設備，先前傳出大陸晶圓代工龍頭中芯國際也想向ASML訂貨，卻遭美國政府施壓不准荷蘭政府核准通過ASML出貨中芯的申請文件，加上新冠肺炎疫情導致人流、物流受阻，中芯的訂單遲遲未獲准出貨。市場認為，中芯的技術想要一腳跨入7奈米製程，仍屬過早，但對大陸晶圓代工龍頭野心，無法取得ASML的半導體設備，無疑是一大挫折。

原台積電前研發處長、中芯聯合首席執行長梁孟松協助中芯跨越3年發展困境的14 奈米製程，並以14奈米FinFET製程、12奈米加強FinFET製程，以及第二代FinFET製程、為N+1 技術世代持續朝先進製程邁進。

今年早些時間，傳出華為面對手機高庫存問題，進行5G、4G手機訂單砍單政策，加上降低對美國企業的依賴程度，將華為旗下海思半導體的麒麟710處理器，從台積電12奈米轉單至中芯14奈米，雖效能與台積電的技術仍有一段落差，但已經是華為去美化的第一步進程。

然而，美國商務部5月15日雖延長實體清單禁令的臨時許可證90天，但又祭出更加緊縮的華為禁令，導致美國半導體廠商想出貨華為，變成幾乎不可能的事情，雖然一度傳出中芯國際可以取得訂單，但在禁止美國技術的規定下，中芯想奪單也變得危險，加上在EUV機台也無法取得情況下，大陸半導體產業想往更高技術走，可說是難上加難。

(中時電子報)