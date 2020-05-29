通姦除罪化！鹿草分監1女受刑人出監心情平靜 20:462020/05/29 中時 張毓翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 全台單純因通姦入監的女性受刑人共2名，其中1位38歲的黃姓受刑人在嘉義監獄鹿草分監。（摘自法務部矯正署嘉義監獄臉書／張毓翎嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 司法院大法官29日宣示第791號解釋，宣告刑法239條通姦罪違憲、立即失效，全台單純因通姦入監的女性受刑人共2名，其中1位38歲的黃姓受刑人在嘉義監獄鹿草分監。據悉，鹿草分監於下午5點50分收到釋票，黃姓受刑人於下午6點30分出監時，心情平靜，獨自離開分監。 嘉義地檢署表示，黃女因通姦罪被判6月徒刑，今年3月5日經通緝到案，入監服刑，原訂9月初出監；因通姦除罪化，停止執行刑期。 (中時 ) #受刑人 #鹿草 #通姦 #心情 #嘉義 也許您會感興趣 社會熱門新聞 75元烤全鴨爆紅 老闆曝便宜內幕「還敢吃嗎」 - 社會 等紅燈遇死神 女遭聯結車撞上慘死 - 社會 違停還無視挪車電話 百萬名車「被插爆了」 - 社會 網瘋傳「車險小常識」 警：注意車前狀況才是王道 - 社會 【錢櫃運動場1】80人擠包廂啪啪啪 KTV默許雜交趴 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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