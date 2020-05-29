司法院大法官29日宣示第791號解釋，宣告刑法239條通姦罪違憲、立即失效，全台單純因通姦入監的女性受刑人共2名，其中1位38歲的黃姓受刑人在嘉義監獄鹿草分監。據悉，鹿草分監於下午5點50分收到釋票，黃姓受刑人於下午6點30分出監時，心情平靜，獨自離開分監。

嘉義地檢署表示，黃女因通姦罪被判6月徒刑，今年3月5日經通緝到案，入監服刑，原訂9月初出監；因通姦除罪化，停止執行刑期。

(中時 )