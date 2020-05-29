新北市教育局與國立故宮博物院合作新北Maker創藝通偏鄉課程，今（29日）來到新北唯一泰雅族原鄉小學福山國小，邀請師生體驗創客防疫課程。（新北市教育局提供）

新北市教育局與國立故宮博物院合作新北Maker創藝通偏鄉課程，今（29日）來到新北唯一泰雅族原鄉小學福山國小，邀請師生體驗創客防疫課程。（新北市教育局提供）

新北市教育局與國立故宮博物院合作新北Maker創藝通偏鄉課程，今（29日）來到新北唯一泰雅族原鄉小學福山國小，邀請師生體驗創客防疫課程，從中認識故宮醫藥書等典藏素材，將帶領學生認識校園得天獨厚豐富自然資源，瞭解校園周遭特殊藥草及實作抗菌藥皂，同時更特別將故宮郎世寧VR裝置提供學生體驗，讓學生感受親臨故宮的實境感及科技體驗。

教育局副局長蔣偉民表示：「這次透過與故宮共同合作規劃創客防疫課程，因應學校在地文化特色適時調整，融入新課綱學習核心素養，培養本市師生創客動手探究與實作的精神，希冀透過課程連結到孩子們的生活，共創出未來更多創意的可能性。」

福山國小位於新北巿烏來區福山部落，是新北市唯一處於特偏地區的泰雅族原鄉部落小學，這次由金山高中及故宮團隊設計防疫課程，配合部落孩子們的生活環境，引領學生從學校周遭藥草出發，如認識碎骨補、艾草、十大功勞等相關藥草，讓孩子們感受到校園處處都是寶，進而連結故宮典藏醫藥書，以歷史人文跨領域角度帶領孩子瞭解從古至今疫病的軌跡及如何讓病毒消失，不僅讓學校師生倍感親切，也讓故宮文物走入孩子們的日常生活，更安排動手實作體驗，使用奈米銀抗菌液及相關植物藥草實作抗菌皂。

另外還安排讓學生們體驗新興科技課程，如：體驗故宮提供的郎世寧VR設備，讓孩童藉由VR裝置，不用到故宮，也能像走進故宮陳列室，仔細欣賞清朝重要傳教士宮廷畫家郎世寧所描繪的花鳥畫作，感受清朝盛世中西融合的書畫技法，讓學生身歷其境及體驗不一樣的文化感受。其他還有機器人操作、使用3D掃描器掃描故宮複製文物等。

福山國小校長陳進德表示：「學校位處深山部落，所獲得的文化資源相對較少，這次主動爭取新北小漾MAKER號偏鄉巡迴課程，希望讓偏鄉學童感受不同的文化魅力，同時進一步提升美感教育。」

新北與故宮共同合作「溫故知新 We are Teams」，由故宮提供新北豐富的文物教育資源，更結合本市學校及博物館共同推廣創客及博物館教育，讓本市師生及市民大眾更瞭解相關知識及如何運用，發揮十二年國教課綱最重要的素養精神，如設計創客防疫課程，將故宮資源送進偏鄉，促進文化平權，預計109年度巡迴30場偏鄉學校，嘉惠全市1500位偏鄉師生。

(中時 )