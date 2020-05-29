許瑋甯首度演出舞台劇《我的大老婆》，劇中飾演過氣女明星，被偷腥的導演老公曾國城搞得焦頭爛額，戲外的她也有位穩定交往的導演劉又年，近年頻傳兩人早秘婚，她至今未鬆口婚姻狀況，被問到劇情是否會有所投射？她笑說：「當然會有一些投射。」笑說被曾國城氣到想打他巴掌，「只是跟另一半就平常心」。

被問到該稱劉又年男友還是老公？許瑋甯都用「另一半」帶過，不過許瑋甯說，奶奶對她的教育一向是「相信就是相信」，若真發現對方有二心，那就掉頭就走。她透露會邀爺爺奶奶一同來看戲，當然也有邀請劉又年。

許瑋甯在華岡藝校時有過舞台劇演出經驗，這回首次公開演出舞台劇，她說比預期緊張，像是因應劇場大小不同，要用不同的音量詮釋。又或是台詞複雜，需要靠隊友照應，不然NG不能重來，會很尷尬。她更經常半夜兩三點想到可以修改的方向，就會起床寫下來，就怕隔天會忘記。

該劇探討外遇，曾國城不諱言，演藝圈的確誘惑多，加上他沒架子親切如大哥哥的個性，難免和小妹妹們打成一片。他坦言老婆曾吃醋：「你跟她們真的有那麼熟嗎？」、「回家看我們這種黃臉婆是不是很提不起勁」。被問到如何安撫老婆？曾國城表示，當下就是「面對她、處理她、放下她、搞定她」。更稱自己的手機帳號密碼更都由老婆設定，全然相信對方，認為「愛人不疑、疑人不愛」。

除了曾國城，在劇中分飾3角的還有范乙霏，包括性感火辣的、有天真浪漫的女學生，還有畏畏縮縮的「ㄎ一ㄤ」妹，她坦言曾被ㄎ一ㄤ妹介入感情，事後看淡「放生就好了」。

《我的大老婆》為果陀劇場年度大戲，原預計今晚在國家戲劇院首演，但受疫情影響，台北場延遲到8月，損失逾2000萬，國家戲劇院體諒疫情因素，本周無償出借場地供該劇彩排，該劇由曾國城、王琄，姚坤君、范乙霏等實力派演員合作演出。《我的大老婆》首演將於7月4日至5日在台南文化中心，7月11日至12日在高雄至德堂、8月14日至16日國家戲劇院演出，售票洽兩廳院。

許瑋甯（左起）、王琄、姚坤君在《我的大老婆》為姊妹淘，面臨各自婚姻問題。（吳松翰攝）

果陀劇場《我的大老婆》昨在國家戲劇院以無觀眾演出，左起范乙霏、許瑋甯、姚坤君、曾國城、王琄、導演梁志民。（吳松翰攝）

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