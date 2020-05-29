司法院大法官今（29日）下午4時做出釋字第791號解釋，刑法第239條，即俗稱「通姦罪」正式被宣告違憲。同時，刑法第239條但書，也同樣失去效力。律師呂秋遠表示，18年前曾有人申請釋憲，沒有特殊原因，18年後大法官再次審理，「是非常不容易的。」

通姦除罪正式通過後，呂秋遠在臉書下分享自己感想。她指出，由於通姦罪被宣告違憲，現行審理的所有通姦案件都會結束，包括還在偵查中的案件也一樣。

呂秋遠認為，通姦罪雖然是屬於「刑法」，但通姦罪刑很輕，「幾乎沒有被關的可能。」同時，通姦罪又不容易成立，必須要舉出雙方有「性器官接合」的證據才能定罪，更會衍生出其他罪刑，實質意義不大。尤其，通姦罪「對女生較不公平」，先生被原諒的比例高，女方通常都選擇告死第三者。

呂秋遠指出，通姦罪的存在，對維繫家庭根本沒幫助，她說「想上床的人不會在意這種不會被關的刑度，但是告了以後，告到底，家庭應該就是走向離婚或冷暴力，放過對方，就是期待下一次的抓姦而已。」國家公權力無法幫忙維繫家庭、婚姻與愛情。

不過，通姦罪除罪後，並不代表外遇就不用負責任。呂秋遠表示，「一旦外遇，不論程度嚴重與否，有沒有性器官接合，其實配偶都可以請求損害賠償，通姦罪廢除，不代表外遇是對的。」她認為，現行侵害配偶權的損害賠償標準較低，通姦罪廢除後，未來應檢討如何提高損害賠償精神慰撫金的標準。

(中時電子報)