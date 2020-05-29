台灣彩券端午節加碼活動6月1日起跑，總獎金7億元創史上最高紀錄，包括今彩539、39樂合彩等遊戲也加碼，至於大樂透將於6月9日加碼100組百萬元獎項，威力彩則是在6月1日至7月30日期間，機動加碼2億元獎金。

大樂透今晚(29日)頭獎上看1.4億元。第109000051期獎號出爐，中獎號碼為：31、49、45、40、39、35，特別號：41。

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(中時電子報)