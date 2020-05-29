大樂透1.4億頭獎號出爐！ 端午節7億加碼活動下周開跑 20:532020/05/29 中時電子報 呂承哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大樂透頭獎號今晚出爐。(圖/中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣彩券端午節加碼活動6月1日起跑，總獎金7億元創史上最高紀錄，包括今彩539、39樂合彩等遊戲也加碼，至於大樂透將於6月9日加碼100組百萬元獎項，威力彩則是在6月1日至7月30日期間，機動加碼2億元獎金。 大樂透今晚(29日)頭獎上看1.4億元。第109000051期獎號出爐，中獎號碼為：31、49、45、40、39、35，特別號：41。 一切訊息請依照台彩網站公布為準 (中時電子報) #元創 #加碼 #大樂透 #獎號 #出爐 也許您會感興趣 推薦閱讀 快來對獎！3、4月統一發票千萬獎號91911374 13:342020/05/25 財經 住飯店還可學包粽 喜來登這招有絕 15:162020/05/25 財經 威力彩獎號出爐了 頭獎上看5.4億元 20:542020/05/25 財經 疫情趨緩 百貨業績強彈七成 04:102020/05/26 產業．科技 Novavax新冠疫苗 啟動臨床測試 04:102020/05/27 全球財經 台彩端午加碼創二項史上最多 獎金最高、加碼種類最多 11:542020/05/27 財經 端午「粽」大獎 台彩加碼7億元史上最高 14:002020/05/27 財經 振興經濟添買氣 台彩端午加碼7億元創歷年新高 15:202020/05/27 生活 台彩端午加碼7億 創歷年新高 04:102020/05/28 財經焦點 俄羅斯返台國人採檢出爐 全團皆陰性 14:132020/05/28 生活 財經熱門新聞 油價2天狂崩！散戶被美陸嚇死了 - 財經 外資撤逃 台幣猛爆！驚曝背後大黑手 - 財經 沒台積電慘爆！陸廠救華為 找上日本半導體業者 - 財經 狂損200億商機 孟晚舟案判決重創加國農民生計 - 財經 陸美金融戰打響！ 在美掛牌陸企回流潮引爆？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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