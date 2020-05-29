面對5G新浪潮，三立媒體集團推出「三立5G GO影視娛樂大躍進」計畫，29日於台北市西門町紅樓北廣場舉行5G啟動儀式記者會，包括經濟部工業局副局長楊志清、三立集團總經理張榮華及中華電信行動通訊分公司總經理陳明仕等出席，並由金曲最佳台語女歌手江惠儀，透過5G高速傳輸「全息影像技術」，與分隔兩地的樂手完成「異地共演」。

江惠儀除了是歌手，同時也是中華電信工程師，她期望藉由5G科技和跨國音樂人合作，透露最想跟饒舌歌手阿姆異地共演，讓大家多認識台語歌。江惠儀透露自己有在寫歌，沒有出專輯的時間壓力，若今年順利從博士班畢業，將成為台語界第一位「博士歌手」。

5G通訊具備高頻寬、低延遲、大連結三大特色；高頻寬技術特性可應用於4K、8K等高畫質的影像傳輸，或AR、VR虛擬實境等影像應用；再加上低延遲技術特性，讓影視內容創作者，有能力傳輸集結各地影像，短秒差即時的帶到觀眾眼前。張榮華表示，三立集團30年來都是自製戲劇節目，希望運用5G科技，結合自家作品碰撞出不一樣的火花。

30日將舉辦素人歌唱選秀節目《超級紅人榜》「1+1合作5G體驗賽」，29日至6月3日每日13:00-21:00也將播出精彩節目，開放時段讓一般民眾親自上共演舞台做體驗。

三立集團總經理張榮華。（三立提供）

三立29日舉行5G啟動儀式，台灣愛立信股份有限公司藍尚立總經理（左起）、工業技術研究院服科中心鄭仁傑執行長、中華電信行動通信分公司陳明仕總經理、經濟部工業局楊志清副局長、三立集團張榮華出席。（三立提供）

金曲最佳台語女歌手江惠儀昨透過5G技術，與樂手異地共演。（三立提供）

(中時 )