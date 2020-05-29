香港性感女星李麗珍從1984年出道，因拍了多部三級片，其中《蜜桃成熟時》更讓她爆紅，成為許多影迷心中的女神；近期傳出李麗珍砸了港幣985萬元(約新台幣3800萬元)置產，有資深房仲業者透露，李麗珍有許多買房經驗，但轉手迅速，而且大多都讓她賺了不少錢。

據香港土地註冊處資料顯示，一名買家中文名字為李麗珍，英文名字是LEE LAI CHUN LOLETTA，花了港幣985萬元(約新台幣3800萬元)購入知名社區大埔天鑽其中一戶，碰巧買家的中英文名都和三級片女神李麗珍相同；而陸媒《東網》訪問本人，李麗珍也證實是她，並表示這次購屋是為了女兒，「她快從加拿大讀完書，想找個好地方等她回來一起住」。

此外，有資深房仲代理業者透露，李麗珍很愛投資房地慘，20多年間買賣不少，通常名下房產不超過3年就會賣掉，而且厲害的是幾乎都是賺錢居多。

(中時電子報)