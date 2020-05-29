台杉投資固定規畫課程的「台杉青年創業學院」，今年與TAcc+臺灣最新型加速器合作，由TAcc+業師、台大教授王崇智開設課程，提供有意投入創業投資領域的新世代，透過完整且系統性的課程，作為跨入創投的敲門磚。

台杉投資今天表示，王崇智教授致力於新創投資與輔導的豐富經驗，同時擁有矽谷和台灣的創投背景，曾任矽谷台灣天使群SVT Angels主席團成員、台大創創學程教授，以總裁身份管理過跨國企業、也擔任過創業家，此次在台杉青年創業學院開設的「從0到1：如何成為創投者」課程，也有助於新創團隊，可以藉此了解投資人的思考邏輯。

台杉投資總經理翁嘉盛表示，台灣創投界還是傾向於投資成熟期或是上市櫃的團隊，造成許多初創業優良團隊的募資困境。事實上，創業從種子期、創建期、成熟期到公開發行或併購，都有不同的階段，投資也是。台灣應該要有更多針對不同階段的投資人加入，才能健全新創生態圈。

台杉投資從去年推動企業創投CVC，鼓勵企業投資新創，翁嘉盛說，過程中也發現許多企業因為不熟悉創投的運作而不願投入。因此，今年特別與王崇智教授合作，從投資人要如何從顧客的角度分析、判斷新創的利基、投資後的管理、市場分析與產品定位的評估、在不同階段評估新創團隊的關鍵因素與指標等課程設計，結合商學理論與王教授實務投資經驗，藉由系統化的課程設計，培養出更多有意於投入創投的人才。

(工商 )