臺灣金控旗下臺銀人壽公告第5屆董事名單，發生變動日期為5月28日。此外，董事長、總經理分別由劉玉枝、周園藝續任。

舊任者包含劉玉枝(董事長)、周園藝(總經理)、獨立董事邵靄如(銘傳大學風險管理與保險學系副教授兼系所主任)、勞工董事呂宗正(資訊室程式設計師)、勞工董事蔡秀霞(台中分公司壽險管理師)。

新任者則是劉玉枝(董事長)、周園藝(總經理)、獨立董事邵靄如(銘傳大學風險管理與保險學系副教授兼系所主任)、獨立董事林芳祺(板信商業銀行副總經理)、獨立董事柯瓊鳳(東吳大學會計學系副教授)、董事林哲群(國立清華大學計量財務金融學系教授)、董事夏慧芸(臺灣銀行公教保險部經理) 、勞工董事呂宗正(資訊室程式設計師)、勞工董事蔡秀霞(台中分公司壽險管理師)。

異動原因為任期屆滿，新任生效日期為5月28日，依據財政部109年5月26日台財人字第10900595920號函暨行政院109年5月26日院授人培字第1090033947號函及109年4月20日台財庫字第10903659230號函及原派第4屆股權代表董事及監察人任期於109年1月4日屆滿，並延長執行職務至5月27日卸任。

此外，臺銀人壽第五屆董事會推選董事劉玉枝續任董事長，董事會決議日為5月28日，新任生效日期為5月28日，依據財政部109年5月26日台財人字第10900595920號函暨行政院109年5月26日院授人培字第1090033947號函辦理。

另外，臺銀人壽總經理職務由周園藝續任，董事會決議日為5月28日，新任生效日期為5月28日，依據財政部109年5月26日台財人字第10900595920號函暨行政院109年5月26日院授人培字第1090033947號函辦理。

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