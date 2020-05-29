行政院長蘇貞昌今（29）日表示，振興券以「好領、好用、好刺激」為方向規畫，目前仍在規畫盤整中，6月2日會向國人報告。藍營立委蔣萬安追問振興券能否在6月份，端午連假前上路，蘇貞昌仍不鬆口，強調公布時一併說明。蔣萬安再追問有沒有要發現金？蘇揆說「6月2日會報告，我說了算」。

蘇貞昌今日到立法院會報告施政方針並備詢。蔣萬安七問振興券是否規畫「花1,000元換3,000元振興券」、何時上路，蘇揆一概以6月2日向國人報告，還沒定案前的報告不完整回應，讓蔣萬安動氣批評蘇揆藐視國會，這麼重要的振興措施都不能在國會說明，如果振興券最後成效，無法達到「好領、好用」，請蘇揆一肩扛起，負起失敗責任。

蔣萬安表示，蘇內閣要接地氣一點，從春天到夏天，從疫情嚴峻到趨緩，政府的振興方案卻讓老百姓期待一再受傷害，行政院長不說，但內閣官員卻對媒體放話，還有經濟部官員說不排除發現金，這根本是只敢跟媒體放話測風向，政策一改再改，他搭計程車，司機跟他反應說為什麼要先花1,000元才能拿3,000元， 「為什麼不直接給我2,000元？ 」

蔣萬安說，民眾不在乎它叫什麼名稱，民眾在乎的是要好用、趕快拿到去消費，「龔主委現在講的，都不是民眾期待的」。

蘇貞昌答詢指出，以「四個潛伏期」計算風險至6月7日，過了之後，會以「國內大幅鬆綁，邊境風險嚴管」來刺激經濟。

(工商 )