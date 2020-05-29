1名20多歲男大學生從小就有包皮過長困擾，每次試圖將包皮往後推開時都會感到撕裂感的疼痛，所以多年來都沒有將龜頭翻開清洗。久而久之，包皮下方竟然形成一顆顆的硬塊，圍繞在生殖器周圍。該名大學生發現硬塊後擔心是腫瘤生成，急忙前往泌尿科求助。醫師仔細檢查後發現，原來所謂的「腫瘤」是累積在龜頭與包皮間，陳年結塊的包皮垢。

耕莘醫院泌尿科主治醫師黃旭澤指出，如果包皮可以順利推下來，露出龜頭以便清洗，就不一定要割包皮。但如果包皮開口比較窄，難以將龜頭露出，汙垢總是卡在冠狀溝或是包皮內，容易引起異味產生，甚至造成感染。為避免藏汙納垢，醫師通常會建議動手術將包皮割除。

黃旭澤表示，該患者到門診時感覺很不好意思，只說自己生殖器長了一圈硬硬的東西，擔心會不會罹患腫瘤。脫了褲子仔細檢查，才發現是累積多年的包皮垢已經結塊，有如一顆一顆的小種子，使得陰莖模樣怪異。該名男大學生屬「病理性包莖」，包皮肥厚紅腫且開口處孿縮，完全沒辦法把龜頭露出來，這種就必須要手術才能解決問題，以利局部清潔及性交。

有些男生因包皮過長影響排尿，或是包皮太窄，導致露出龜頭時容易卡住，使得清潔不易，進而使包皮垢累積在包皮內造成細菌孳生，甚至引起包皮龜頭炎。如果反覆發炎超過2次，甚至造成泌尿道感染，通常也會建議動手術。黃旭澤也提到，每次小學健康檢查後，常有不少家長因為包皮過長的問題，帶著小男生至泌尿科門診詢問，擔心兒子龜頭無法「出頭天」，會影響健康。

單純的包皮過長不需要特別治療，但如果包皮推不開，龜頭露不出來，變成包莖就需要治療。泌尿科針對包莖的治療方式大致上可以分成藥物跟手術，前者以類固醇藥膏為主，每天在包皮上塗抹藥膏，並嘗試推開包皮，1個月後，近8成可以改善。

至於手術方面，黃旭澤說明，傳統手術以手術刀切除多餘的包皮，再把傷口縫合起來，需以電燒止血，手術時間約需半個多小時；術後傷口因電燒影響，恢復速度較慢。近年台灣已引進新型一次性包皮環切吻合器（又稱包皮槍），同時可以執行切割和傷口縫合，手術過程僅需10分多鐘。因沒有電燒影響，術後傷口較不會浮腫，手術過程舒適，恢復速度也較快。

手術治療後，必須每天換藥，1個月內不要有性行為，術後5到7天傷口應避免碰水，保持局部清潔。若因過於肥胖、或年紀較小而換藥困難，建議自費使用組織凝膠，將傷口黏起包覆，就不需每天換藥。

近年台灣已引進新型一次性包皮環切吻合器（又稱包皮槍），同時可以執行切割和傷口縫合，手術過程僅需10分多鐘。（圖／黃旭澤醫師提供）

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(中時電子報)