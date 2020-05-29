新冠肺炎疫情影響全球，除了首當其衝的醫療業外，各行各業也遭受不小的波及，尤其是旅遊飯店更是苦哈哈；死亡人數不斷飆高的美國，數百萬人失業，許多人為收入苦惱，其中多數脫衣舞孃轉戰「線上」，不得已下海拍攝成人影片以維持生計。

居住在俄勒岡州的一位成人產業工作者艾爾(Elle Stanger)，向外媒解釋現實有多殘酷，育有一名8歲女兒的艾爾，為了撐起家計，她嚴重依賴虛擬下的網路工作，例如最近正夯的網路直播、與廠商合作的成人節目、販售戀物癖的影片，以及發送尺度較大的訊息給顧客。

「下海」做這些工作時，艾爾形容就像「背叛女兒」，當女兒交給生父照顧的時候，她會拍攝成人影片、哄女兒上床睡覺之後，開始發送、回覆色情訊息來獲得贊助，「有時候我會在浴缸裡發送照片，和顧客聊天，女兒就在隔壁房間裡讀書」。

美國充滿著許多與艾爾相同情況、或是更慘的脫衣舞孃們，除了工作性質受到家人質疑、不諒解外，還有隱私延伸的法律問題，種種困境讓她們難以謀生，如今，全世界都在面對新冠肺炎危機，對經濟造成的負面影響。

(中時電子報)