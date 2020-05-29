木蘭女足聯賽第7輪30日轉戰台中太原足球場，也是國內男、女足聯賽今年首次開放觀眾入場，地主台中藍鯨啟動售票也做好防疫措施，台中市政府運動局長李昱叡29日前往現場視察，確保觀眾能在安全的環境下享受比賽。

由於採取梅花座，太原球場明天僅開放300席座位，其中120張門票於網路販售，至今晚9時已賣出100張，餘票加上原訂40張現場販售門票，則於明天下午1時開賣。台中藍鯨在下午4時半壓軸對決桃園國際，力拚縮小與前兩名的距離。木蘭聯賽提供本輪觀戰焦點如下：

★新北航源FC vs.臺北熊讚

1. 上一輪熊讚雖然被陽信賴鈺臻破門、讓連續不失球紀錄終止在369分鐘，但至今3失球仍是聯盟最佳；而最近3戰攻進4球的中鋒蘇芯芸也狀態火燙，將對擁有許多她的輔大戰友的航源造成莫大威脅。

2. 航源最近苦吞二連敗，連兩戰無法進球是原因之一，目前攻進全隊最多的2進球陳英惠到底要撤回後衛線還是在鋒線強化進攻，將考驗總教練徐翊的調度智慧。

3. 取勝高雄陽信勇奪5連勝、並完成隊史例行賽30勝里程碑的熊讚，本周將挑戰突破隊史100分的紀錄（目前98分，排現有俱樂部第三）。

★高雄陽信vs.花蓮

1. 陽信在上周一度靠賴鈺臻的進球取得本季首次領先，但後續仍然失守，而且主力門將陳巧倫也再度負傷，本周面臨領頭羊花蓮形勢同樣大大不妙，宋映德領銜的後防線能抵抗到如何程度將會是最大關鍵。

2. 榜首花蓮目前氣勢如虹，5連勝、連兩戰完封對手、進16球也僅次於藍鯨，整體狀態處於高峰，面對至今仍零積分的陽信自然贏面極大。但上周花蓮取勝主要靠對手失誤，譚汶琳、吳詩萍的連續進球場次也中止在3場，能否獲勝仍有些許變數。

3. 本季花蓮三叉戟譚汶琳、吳詩萍、卓莉萍共攻進13球，可說是花蓮居於領先的大功臣，其中吳詩萍、卓莉萍各進4球都是生涯最佳，譚汶琳距離2017賽季的7球也僅兩球差距，也可望再創生涯進球新高。

★台中藍鯨vs.桃園國際

1. 藍鯨進球秀：衛冕軍近2戰狂轟10球，其中包欣玄獨佔5球極其驚人，本輪會有如何表現讓人期待；另外，李綉琴（60進球）與賴麗琴（39進球）生涯總共攻進99球、為藍鯨共進89球，本戰是否會達成「雙琴百球」的里程碑？

2. 4連敗後的國際已與A段班漸行漸遠，但最近兩戰面對花蓮、藍鯨雙強局面上並沒有完全挨打，重點仍是丁旗、陳燕萍、楊雅涵等射手的臨門一腳，另外，本周主力門將朱芳儀是否歸隊是另一關鍵。

3. 作為木蘭史上最佳球隊之一的藍鯨，本季已攻進20球，隊史例行賽進球累積達225球，距離木蘭史上最會進球的花蓮的226球僅有1球之差，本周到底誰能成為木蘭史上最強火力球隊？

(中時 )