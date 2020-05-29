高雄市長韓國瑜的罷免投票將在6月6日舉行，外傳行政院副院長陳其邁將在罷免結束後參與未來的市長補選，對此，今日陳其邁在受訪時表示，「現在還是行政院副院長」。

陳其邁表示，現在工作還是行政院副院長，希望下禮拜的罷免投票能夠順利舉行，這是所有政黨都應該要共同努力的事；罷免與選舉都是公民的權利，中央地方都必須確保公民能夠行使基本權利，不希望在這過程裡面，有任何問題去影響到公民權的行使。

(中時電子報)