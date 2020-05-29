新北回收場傳火警 大火延燒兩間工廠 21:392020/05/29 中時電子報 許哲瑗 、 黃瀞儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市資收廠發生火警。（翻攝照片／許哲瑗新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市樹林區東豐街收場晚間發生火警，大火燃燒面積約150平方公尺，蔓延兩間工廠，目前無人員受困，因火勢猛烈，消防隊派出20輛水車滅火，消防人員搶救中。 更新》新北市樹林區東豐街一處資源回收廠，今晚間8時許發生火警，由於廠內佈滿易燃物品，火勢延燒迅速，警消趕抵時現場已陷入一片火海，延燒3間工廠、約150平方公尺，所幸廠內無人受困，前後陸續出動58部消防車、153消防人員，歷經1個多小時灌救，目前火勢已得到控制，起火原因待進一步釐清。 (中時電子報) #兩間 #工廠 #大火 #回收場 #新北 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北助新農漁民踏出成功第一步 04:102020/05/25 地方新聞 育人才 新北電競基地2.0開幕 04:102020/05/25 地方新聞 新北保時捷中心賞車或保養 免費喝Sharetea發光珍奶 10:512020/05/25 生活 新北紓困核定率破9成 侯友宜：6月底將發9億 11:252020/05/25 政治 新北推全國首創「智慧運動大學城」 25日正式開幕 12:382020/05/25 生活 新北電競基地2.0登場 產官學齊力打造電競生態系 12:382020/05/25 科技 新北消防嚴把關 視聽歌唱KTV消安演練 14:532020/05/25 社會 新北推雲端自主學習專班 打造全新數位教學支持體系 19:452020/05/25 生活 新北首創 智慧運動大學城開幕 04:102020/05/26 地方新聞 收5.8萬件 新北紓困核定逾9成 04:102020/05/26 地方新聞 社會熱門新聞 永和外籍男遭砍殺分屍 辦案警見死者進家門 - 刑案 75元烤全鴨爆紅 老闆曝便宜內幕「還敢吃嗎」 - 社會 違停還無視挪車電話 百萬名車「被插爆了」 - 社會 等紅燈遇死神 女遭聯結車撞上慘死 - 社會 網瘋傳「車險小常識」 警：注意車前狀況才是王道 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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