新北市樹林區東豐街收場晚間發生火警，大火燃燒面積約150平方公尺，蔓延兩間工廠，目前無人員受困，因火勢猛烈，消防隊派出20輛水車滅火，消防人員搶救中。

更新》新北市樹林區東豐街一處資源回收廠，今晚間8時許發生火警，由於廠內佈滿易燃物品，火勢延燒迅速，警消趕抵時現場已陷入一片火海，延燒3間工廠、約150平方公尺，所幸廠內無人受困，前後陸續出動58部消防車、153消防人員，歷經1個多小時灌救，目前火勢已得到控制，起火原因待進一步釐清。

(中時電子報)