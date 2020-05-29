隨疫情趨緩，各地經濟逐步重啟，惟失業率仍居高不下，如美國5月失業率估仍逼近20％；面對失業，有多數民眾不知需取得離職證明書，作為失業給付的申請文件，法律知識共享平臺法律百科Legispedia 5月新設「範本區」，網羅各式法律契約、申請書等範本，無償提供民眾上網參考使用，解決申請難題第一關。

法律百科表示，許多人可能不知道離職時一定得取得離職證明書，是進入下一間公司時證明自己過去的工作經驗，也是當時沒有其他正職工作、沒有重複納保的依據，同時，對非自願離職的勞工來說，更是申請失業給付的重要資料。

關於失業給付申請書等文件，可至法律百科Legispedia的「範本區」查得。「範本區」為法律百科今年5月所新設，網羅生活實用法律契約、申請書等範本，從個人購屋貸款定型化契約、漏水聲請調解書，到失業給付申請書，網站內目前共累積近200個各類型範本，無償提供民眾上網參考使用。

針對各式法律文件，政府機關有範本提供民眾參考，而法律百科用則是整理散見在各機關公開資訊的範本檔案，進行彙整分類，並解釋說明誰會需要用到，未來也規劃邀請各界法律人一起充實內容，分享範本及如何使用的經驗。

法律百科Legispedia 2018年底開站，除剛上線的範本區外，還有文章、問答、辭典等不同區域，透過用白話好懂、可靠來源、生活化分類的方式，降低民眾認識法律的門檻，讓法律成為解決問題的工具。網站邀請法律人分享所學，已有逾155位來自各領域法律人投入法普寫作，現正展開新一波作者招募計畫。

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