郭子晉升作家，出版攝影文集《佛花》。（粘耿豪攝）

郭蘅祈（郭子）出版新書《佛花》，揭露80、90年代華語歌壇八卦祕辛。他當年以歌手身份出道，在滾石唱片安排下，和蘇慧倫一起舉辦歌友會、簽名會，但簽名會上，蘇慧倫的粉絲大排長龍，自己卻僅有2、3名歌迷，他簽名完後，起身幫忙歌迷遞上CD給蘇慧倫簽，看似找了個台階下，然而內心「真的很想哭！」

當時兩人一天有5、6場簽名會，對郭子來說，不斷坐冷板凳「就是一整天的酷刑」，他仍硬著頭皮上台，笑容可掬完成。有次兩人跑校園，大批歌迷瘋狂跟隨褓母車要求簽名拍照，他好心幫蘇慧倫開路、擋歌迷，把她先送上車，工作人員卻快速關上車門，把他給丟包了，他趕緊拍車門大叫，全場大笑。

郭子雖然為張學友等大牌歌手譜寫了不少暢銷金曲，卻被唱片公司「擺錯地方」未受禮遇，再加上狗仔文化進駐後，有一次他被主持人當眾逼問「你是不是同性戀」，讓他感嘆不受尊重，也總是為了做宣傳而不開心，決定「逃離」歌壇。

後來郭子轉往劇場發展成立台北故事劇場，憑著過去建立的革命情感，陸續找來蘇慧倫、劉若英等歌手參演舞台劇，皆叫好叫座。有一天劉若英請他擔任演唱會導演，他考量演唱會主題是「單身日誌」，提議在舞台上搭建兩層樓的公寓，當場嚇壞唱片公司所有人，且預算超支。

但劉若英豪氣說「超支的部分我自己承擔，反正我的人生就這一次演唱會了」，讓他相當感動，劉若英沒拿唱酬，還自己投了4、50萬打造公寓實景，完成這場劇場式的演唱會，也因為口碑大好，在大陸巡迴了上百場，而郭子也就此成為王牌導演。如今回頭看過去當歌手、在劇場的經歷，郭子豁然開朗：「痛苦都是練習！人生有另一道門可以走。」

郭子在出道30週年之際出版攝影文集《佛花》，多了暢銷作家頭銜，也展示他這幾年的攝影作品，他說，「以前每一張專輯都介意別人看法和成績，就是我痛苦的來源」，現在出書「我就是全心投入，用生命去做」，至於行銷、疫情……等無法掌控的情況就不去多想，他藉由《佛花》分享人生經歷，在扒出自己的人生過程中自我和解和療癒。新書成績不錯，讓他很滿意，「所以把每一次當做最後一次去做，就會做的很好」。

被問到身兼導演、製作人、藝人、瑜珈老師，如何時間管理？他笑說自己「每週一、三、五當瑜伽老師，通告和開會都安排在二、四、六、日」。他接受訪問這天，從台中搭高鐵再坐小黃來到時報出版社，為何搬到台中？他算算賣掉原本天母價值4000多萬房子，到台中可以買兩層，他在住家樓上開設瑜伽教室，還有多餘的錢可另做投資，而他以前自己開車，現改搭小黃和Uber，省下養車的開銷，也不用再找車位，「好划算，其實搭高鐵45分鐘就到了」。

郭子晉升作家，出版攝影文集《佛花》。（粘耿豪攝）

郭子晉升作家，出版攝影文集《佛花》。（粘耿豪攝）

(中時 )