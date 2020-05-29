美國總統川普先前預告，周五(29日)將召開記者會回應香港議題，外界擔憂陸美關係進一步惡化，亞股周五走勢分歧，港股收盤跌破2萬3000點關卡，歐股早盤走跌，美期指盤前也一度走跌逾200點。道瓊指數周五(29日)開盤跌134.02點、以25,266.62點開出。

截至台北時間29日晚間9點35分，道瓊指數下跌113.74點或0.45%、暫收25,286.9點；標普500指數下跌8.36點或0.28%、暫收3,021.37點；那斯達克指數下跌16.57點或0.18%、暫收9,385.56點。台積電ADR下跌0.03美元或0.06%、暫收50.25美元。被媒體指稱有機會獲得美國商務部臨時許可證，出貨給華為晶片的高通股價則是上漲0.22美元或0.28%、暫收78.33美元。

紐約西德州原油(WTI)7月交割期貨每桶價格下跌0.73美元或2.17%、暫收32.98美元；布蘭特原油每桶價格下跌0.79美元或2.19%、暫收35.24美元。

(中時電子報)