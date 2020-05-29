高雄市長韓國瑜市政到底做得好不好，見仁見智，資深媒體人陳揮文今晚接受Call in時問到，陳菊和韓國瑜當市長的差別？一位高雄市民直回4字：「天差地別」，陳揮文驚訝問「怎樣說呢？」

陳揮文在《飛碟晚餐-陳揮文時間》接受Call in，當問到陳菊和韓國瑜當市長的差別在哪？高雄鼓山區的邱先生立馬回：「天差地別」。陳揮文問，「怎樣說呢？」邱先生回說，「陳菊只會花錢做硬體建設；韓國瑜比較注重百姓的感覺。」

住三民區的龐先生說，他住在九如交流道附近，這一陣子都有下雨，但積水很快都退了。他50歲了，因此經歷過謝長廷、陳菊的時代，謝長廷執政時 他曾在九如路騎車時遇到淹水，有要死掉的感覺，因為水淹到大腿，後火車站當時甚至還停電了。之前他家靠近寶珠溝果菜市場那裡，只要一下雨就會淹，後來雖然有整治，把上面填起來成了覺民路，可是還是會有水滲出來。可是在韓市長就任以後，幾乎沒有聽到那邊再淹水。

岡山區的郭小姐Call in時，被問到把陳菊和韓國瑜比一比，誰比較好？郭小姐直言，她選韓國瑜，「人家那麼盡心盡力」。住前鎮區的洪先生說，這兩天他們那兒都沒淹水，以前陳菊執政時，前鎮河邊淹得很慘，也沒處理。但這次大雨來，只淹了一下，很快就退了。

(中時電子報)