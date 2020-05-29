司法院大法官在今天(29日)下午宣告刑法239條「通姦罪」違憲，正式將其廢除，即刻生效，引起民眾熱議，支持與反對者兩派者也在網路上吵翻，其中參與釋憲的大法官黃昭元在意見書中提到「監獄關得住人，但還是關不住心」，引發網友極大共鳴，不少觀看LIVE的網友直呼「這句話說服我了」、「夠直白，我喜歡」。

黃昭元在意見書中引用電視劇《犀利人妻》著名台詞「可是瑞凡...我回不去了」，指出法院審理的通姦罪案件中，有超過半數即便通姦配偶有罪，雙方關係依舊離婚收場。黃昭元說，本來立法目的是為維繫婚姻，然而實際上反而是破壞個別婚姻關係。

黃昭元表示，感情世界多屬個人道德、倫理自主範疇，就連父母及親人都難以干預，更遑論國家法律。白頭偕老固屬美事，但若各種因素至難以繼續同行，因而動用刑法伺候實屬不合理，「監獄關得住人，但還是關不住心」，刑法239條是該畫下句點了。

不少支持網友表示：「讚，夠直白」、「這句我能理解」、「非常支持」、「來見證歷史性一刻」、「本來就不關刑法的事，還有民事在」，但也有很多人反對：「是鼓勵大家盡情出軌嗎」、「以後大家爽爽偷吃囉」、「汽車旅館生意是不是要飛天了」。

(中時電子報)