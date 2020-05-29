鑑於國內持續本土零確診，為讓國民恢復正常生活，台灣即將於6月7日大規模鬆綁防疫措施，觀光局也預計推出旅遊補助，拉抬民眾出遊意願；銀行業者共襄盛舉，包括兆豐、凱基、華南等發卡銀行，紛紛推出旅遊刷卡回饋，其中，兆豐銀行以額外「加碼6％」旅遊現金回饋最受矚目，民眾只要在旅行社、飯店等通路刷兆豐卡滿額就能獲得6％現金回饋，透過雄獅旅遊國內訂房再享不限平假日現折200元、加送全家超商大拿鐵2杯優惠，每季還能再抽住宿券，相當划算。

疫情趨緩，國人出遊意願大增，交通部觀光局7月將推出「安心旅遊」方案，初步規劃自由行每房1,000元、團體每人700元補助方案，發卡銀行動作更快，趕在6月初就開始推出旅遊通路現金回饋方案，如華南銀行滿2萬元送200元7-11抵用券，回饋率等於1％；永豐銀滿2萬元送300元，回饋率1.5％；凱基刷卡滿6千元送200元，回饋率約3.3％；兆豐銀則推出刷滿6千元享6％現金回饋，滿666元再抽刷卡金返現，最多可獲得66,666元，回饋幅度最高。

除了旅遊通路現金回饋，銀行業者也與各家旅行社合作，推出指定行程的優惠活動，如在雄獅旅遊刷兆豐卡可享澎湖團體行300元折抵優惠及全家超商100元禮物卡。在東南旅遊刷兆豐卡買指定主題行程則可享4人同行現省800元及統一超商100元禮物卡，國泰世華則是國內訂房享5％折扣。建議民眾不妨同時運用發卡行優惠與政府觀光局補助，開心出遊之餘，讓花費也能精省一筆。

(工商 )