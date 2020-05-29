世新大學新聞學系畢業作品展為因應新冠疫情而改以線上展出，有別於以往策展方式。（主辦單位提供）

2020世新大學新聞學系畢業展《醫生懸命》於5月25日起在線上開展，分為《急診勞力》、《白衣天使的職場困境》、《過勞白袍》、《心安寧靜》4子題。以數據深度報導的手法，結合新聞工作者的敏銳觀察眼與厚實的敘事基礎，將生活中看到的醫療困境化為多媒體展現。

展出期間，邀請台灣醫療改革基金會（以下簡稱醫改會）董事劉梅君參與對談。劉梅君除為醫改會創始者，同時具有專業的勞工研究背景，透過她的長期觀察，向觀眾分析當前的醫療職場仍待解決的醫療分級、健保制度與工會組織動員等問題。

世新大學新聞學系主任林宇玲表示，今年的線上畢業展配合近年的數位發展走向，一改過往的平面報導，鼓勵學生運用多元科技與動畫呈現，表達對公共議題的關注，展現同學在新聞系的數位學習成果。數位匯流時代來臨，新聞報導不只要有文字的敘事基礎，更須結合數位科技，以數據做為基底，注重內容的深度。

本屆畢業作品展為因應新冠疫情而改以線上展出，有別於以往策展方式，同學不僅於開展前邀請多位畢業學長姊拍攝宣傳影片，並且舉行多場活動為線上開展暖身，展出期間更舉行多場線上論壇直播，短短5天展出累積近4000人次線上觀看。更有網友指出，透過展出內容發現當前實際的醫療勞動現況，四則單元作品整體呈現及探討皆獲得良好回應與肯定。

(中時 )