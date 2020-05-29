明尼蘇達州4名警察因佛洛伊德之死而遭解職，警方證實，以膝蓋頂住佛洛伊德的頸子，導致他身亡的白人警察蕭芬（Derek Chauvin），從警近20年有18件遭投訴紀錄，以及使用武力過當的黑歷史。而同在影片露臉的另名警察杜滔（Tou Thao），共遭6次投訴，也被控執勤時過度使用武力，最後庭外和解賠錢了事。

明州警方並未詳述蕭芬遭投訴的是哪些風紀問題，也未提供蕭芬上周遭開除的其他細節。警方僅表示，其中2樁投訴最後「以處罰結案」，且2案均發布譴責信。

現年44歲的蕭芬在明尼亞波利斯警局服務19年，過去辦案針對3案開槍，2006年開火擊斃嫌犯，2008年他處理家暴案時，因嫌犯搶某位警員的配槍，蕭芬朝他肚子開槍，並把對方海扁一番。2011年，他在嫌犯高舉雙手丟掉武器的情況下，依然扣下扳機打傷對方。該市的監警組織紀錄顯示，蕭芬執勤時多次使用貶低他人的用語。

目睹一切但未出手阻止的杜滔，遭投訴紀錄為6件，其中1件仍調查中，結案的5件均全身而退。不過，2017年他與搭檔警察被控毆打已上銬的嫌犯，最後以2.5萬美元和解金結案。

(中時 )