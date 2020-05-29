新冠肺炎疫情成為2020年最大黑天鵝事件，美國從3月以來初領失業金總人數也突破4000萬人，將近十幾年來的就業人口增幅全部吐回，美國4月失業率14.7%，創下1948年編製以來最高。不過，這也使得美國人的習慣發生改變，美國經濟分析局周五(29日)表示，4月份個人儲蓄率達到歷史性的33％。

據CNBC報導，牛津經濟研究院（Oxford Economics）首席美國經濟學家Gregory Daco表示，存在巨大的不確定性和對新冠病毒恐懼，限制了人們出門消費的慾望。

美國經濟分析局最新報告指出，4月份個人儲蓄率（儲蓄占可支配收入的百分比）為33％，是該部門自1960年代開始追蹤該數據以來最高水位，並超過了2008年金融危機時期的水位。3月份該數據為12.7％，等於是1個月內增長超過20個百分點。

Grant Thornton首席經濟學家Diane Swonk表示，這是一件非比尋常的事情。在新冠肺炎疫情爆發期間，許多公司被迫關門防疫，許多美國人也必須待在家中，無法上班下得不到收入，導致許多美國人擔憂繳不出費用，進而開始儲蓄。

疫情所帶來的衝擊，美國民眾對儲蓄和消費習慣的結構性變化，可能會對經濟產生強烈影響，經濟增長和通貨膨脹率將一直處於低水位，這對於經濟復甦可不是好事。數據也指出，提高儲蓄比例的大多是老年人口，因為這個群體是得到新冠肺炎比重最高。

不過，美國銀行首席執行長Brian Moynihan表示，部份的消費習慣開始回溫。資產管理公司Ark Invest創辦人Cathie Wood表示，這些消費力道將替先前幾個月無法消費的慾望帶來報復性反彈，也就是V型反彈。但目前來看，只要消費力道沒有回到疫情前的水位，市場就對會前景有所忌憚，導致投資市場可能有下行的壓力。

(中時電子報)