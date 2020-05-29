解放軍3軍艦經宮古海峽 我國防部：一切狀況正常 22:152020/05/29 中時電子報 鄭年凱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日本防衛省統合幕僚監部臉書。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本防衛省統合幕僚監部今日在臉書上發文指出，日本海上自衛隊「黑島號」掃海艇、「夕立號」護衛艦以及P-3C反潛機，在日本時間29日上午6點於宮古島東北方160公里海域發現正在朝東南向航行的3艘中國海軍軍艦，中國軍艦自沖繩與宮古島之間的宮古海峽向南航行，並進入太平洋。 日方在臉書上指出，中國3艘軍艦分別為「052C」驅逐艦「濟南號」、「054A」飛彈護衛艦「湘潭號」以及1艘903型綜合補給艦「千島湖號」。而對此，我國國防部回應表示，目前一切狀況正常。 (中時電子報) #軍艦 #宮古海峽 #國防部 #狀況 #臉書上 也許您會感興趣 政治熱門新聞 陳菊和韓國瑜差別在哪？網友神回 - 政治 重返高雄「三山」街訪 網：看到眼眶紅 - 政治 蔣萬安戰神上身逼問振興券「蘇律師」罕見被壓著打 - 政治 陳敏鳳：助韓「最大王牌」是他 - 政治 罷韓會過嗎？傳韓國瑜下一步曝光！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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