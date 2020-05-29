日本防衛省統合幕僚監部今日在臉書上發文指出，日本海上自衛隊「黑島號」掃海艇、「夕立號」護衛艦以及P-3C反潛機，在日本時間29日上午6點於宮古島東北方160公里海域發現正在朝東南向航行的3艘中國海軍軍艦，中國軍艦自沖繩與宮古島之間的宮古海峽向南航行，並進入太平洋。

日方在臉書上指出，中國3艘軍艦分別為「052C」驅逐艦「濟南號」、「054A」飛彈護衛艦「湘潭號」以及1艘903型綜合補給艦「千島湖號」。而對此，我國國防部回應表示，目前一切狀況正常。

(中時電子報)