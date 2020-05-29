樂天桃猿「快腿」陳晨威壘間破壞力驚人，今年已累積14次盜壘成功，穩坐盜壘王，只要他上壘就有很大機率「開盜」，也因此帶給守備方投、捕手一定壓力，中信兄弟高宇杰就感嘆，「知道他要跑也抓不到。」
高宇杰提到今年各隊跑者的盜壘慾望都很高，「如果跑了沒抓到，跑者就會一直試探，如果順的話對手就會一直盜。」對手上壘時他心裡也會猜測是不是會起跑，多少也會因此動作更趕，導致傳偏等失誤發生。
今日賽前陳晨威16次發動盜壘僅失敗2次，成功率高達8成75，高宇杰對這位快腿相當頭痛，「已經知道他要跑，但他跑了我們也抓不到，今年只抓到1次，這也是一個課題。」高宇杰表示，會與投手討問如何堤防盜壘戰術，例如牽制、投手節奏，叫投手動作縮短等等。
今年高宇杰打擊狀況不佳，他坦言多少會有些心急，「很想打出來，不過這不會影響到守備，教練團也有說打擊不用看這麼重，守備有貢獻比較重要，打擊打的好是加分。」
(中時 )
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