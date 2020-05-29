經濟部公布主要國家研發比較統計，我國研發經費逐年成長，2018年首度突破6000億元，占GDP比重躍居世界帶三，第一次超越日本。值得注意的是，基礎教育經費占比10年跌了3.7個百分點，不利我未來人才培育與發展。

台灣研發經費2018年來到6160億元，年增7.2％，占GDP比率為3.36％，居世界第3。首度超越日本的3.26％，亦高於美、陸，但低於色列的4.9％、南韓4.5％。

投入研發經費中，民間企業成長最多，占比拉到8成，比起2009年，10年來增加10個百分點，年增幅8.9％，也是7年來最高。相對之下，政府及高等教育部門占比就逐漸降低，2018年各為10.7％、8.9％，減少5.8個及4個百分點，其他私人非營利部門則僅占0.1％。

要注意的是，隨著政府研發占比降，其中的基礎研究經費也掉到2018年的7.3％，10年來銳減3.7個百分點，這不利人才培育及產業發展。

從產業的研發分布來看，我國企業研發經費73％集中在「電腦電子及光學產品業」，則是明顯過於集中特定產業。

另外以WIPO(世界智慧財產權組織)受理專利發明申請觀察，前三大項分別為「數位通訊」、「運算科技」及「電子機械能源裝置」，台灣最擅長的「半導體」排第4，在最熱門的數位通訊來看，則僅排第5，同樣有提升空間。

對於研發過於集中在電子產業情形，經濟部表示，各國都在強化自身研發創新能量，我們傳統產業及服務業確實有待提升。近年政府有持續推出研發創新計畫，也預計增加基礎研究預算、培育研發人才。

(中時 )