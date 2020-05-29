經典卡通大力水手中的卜派總在吃了菠菜之後變得肌肉發達、力大無窮，順利打敗惡霸英雄救美。

近年的研究發現吃完菠菜後，肌肉變發達的情節有可能真實上演。

美國新澤西州羅格斯大學（Rutgers University）的研究團隊發現，菠菜含有多種植物固醇，能加快人們體內蛋白質轉化為肌肉的速度，進而提升身體的肌肉量。

振興醫院營養師涂蒂雅則是指出，菠菜富含葉酸，每100克的含量為62.5微克，充足的葉酸同樣有助於肌肉的生成，並可幫助恢復體力、改善心情上的焦慮，甚至減少憂鬱症的發生。

除了長肌肉，菠菜也是極佳的鉀和鈣質來源，涂蒂雅說。每100克的菠菜有高達499.9毫克的鉀和82.7毫克的鈣。攝取足夠的鉀尤其有助於排除體內過多的鈉，使身體鈉鉀平衡。

另外，葉片呈深綠色的菠菜每100克含維生素Ａ7205.4國際單位（I.U）及β-胡蘿蔔素4324.4微克，含有豐富的抗氧化力，可吸收會對細胞進行破壞的自由基，因此能預防疾病。

吃波菜真的可以變卜派！但這2種人不適合吃 (圖／pixabay)

涂蒂雅在分析菠菜營養素時也發現，它最為人所熟知的鐵質含量其實不如紅色葉菜類如紅莧菜、紅鳳菜來得高。只是菠菜的鐵質仍然優於一般家庭常會食用的青江菜與高麗菜。

菠菜與豆腐一起吃 不會引起結石

至於坊間流傳菠菜不能和豆腐一起吃的說法，她說菠菜富含草酸，而豆腐含有鈣質，一起烹調時的確會產生草酸鈣。只是草酸鈣無法被人體吸收，會直接排出體外，因此並沒有造成結石的疑慮。

菠菜也有鮮為人知的好處。瑞典隆德大學（Lund University）的學者就表示，從菠菜綠葉萃取出來的天然化合物「類囊體（thylakoid）」，能減緩腸胃道裡對於食物脂肪的消化，故能減少飢餓感，避免進食過量。

其他的研究顯示，菠菜含有「酪胺酸（tyrosine）」，能增加腦部多巴胺的分泌，有助於創造力的提升。

不過涂蒂雅提醒，由於菠菜含有大量鉀離子，腎功能不全和心律不整的人，對於菠菜的攝取還是需要有所節制。

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(中時電子報)