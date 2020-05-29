罷免投票將在6月6日投票，韓陣營祭出「監票不投票」等動作。驚人的是，民進黨高雄市議員何權峰卻認為，反而會激化綠營選民及年輕人出來。

何權峰接受香港媒體《中評社》專訪時表示，韓陣營祭出的「監票不投票」對中間選民和公務員有心理壓力，會不敢出來投票，但也激化綠營支持者和年輕族群。

何權峰指出，從韓陣營拆罷韓看板、投開票所設置爭議，最後祭出的監票不投票策略，一連串話題，對於炒熱選情相當有幫助，一方面也會激化選情。

何權峰分析說，韓陣營祭出「監票不投票」策略，會造成只要走進投票所就是要投罷免票。會造成有些選民不敢去投票，擔心被左鄰右舍的韓粉和藍營支持者認出來，或者也會影響公務人員去投票的意願，確實造成一些心理壓力，不過反而會激化綠營選民及年輕人出來。

何權峰點出，「監票不投票」是雙面刃，因為這只會對一般和中間選民造成影響，卻反而會激化綠營選民。年輕族群也不會因為對手監票就不出來。何權峰也談到最後一個禮拜的策略，應該還是說服民眾不要害怕被監視，想辦法克服心理壓力。

(中時電子報)