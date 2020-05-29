美國有線電視新聞網（CNN）黑人記者吉孟內茲（Omar Jimenez）29日直播明尼蘇達州首府明尼阿波利斯巿抗議活動時，被警察上手銬逮捕，激化了當地緊張態勢。不過他與2名一併被捕的同仁大約在1個多小時後已獲釋，州長華茲並為此致歉。

非裔男子佛洛伊德25日遭白人警察壓頸氣絕致死，引發連3日全美各地的示威抗議浪潮，「暴民」甚至縱火燒毀明市警局第三分局。明尼亞波利斯已在28日宣布進入緊急狀態，總統川普也推文嚴正關切事態發展，揚言失控就開槍。抗議直到29日上午仍未平息，CNN黑人記者吉孟內茲(Omar Jimenez)在現場直播時，雖向警察表明記者身份，但仍遭警方上手銬逮捕。不僅他被逮捕，連他的同事，包括一名製作人與一名攝影師也被警方銬上手銬，影片播出後，更激化了緊張態勢。

華茲表示，「無法接受」逮捕記者的行為，並指CNN採訪團隊有權在現場採訪，他也要求媒體到明尼蘇達州採訪抗議活動。

(中時 )