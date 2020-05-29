針對台中地方法院裁決案疑雲，楊家兩陣營各說各話！裕國董事長楊連發胞弟楊長杰陣營，29日宣稱台中地方法院27日裁定現任裕國董座楊連發，不得行使職權，並禁止在今年度股東常會前，行使董事長、董事及總經理職權。不過，裕國29日發出重訊反擊，並未接獲台中地方法院裁定書及執行命令事宜，再度引爆兩陣營董座改選的攻防戰。

甚至楊長杰陣營選出新任裕國董座楊長杰之子楊育偉，及楊長杰姊夫詹義郎，亦已提供擔保，聲請強制執行，並已取得執行命令。

楊長杰陣營提出台中地方法院27日裁定結果，依據「109年度裁全字第36號裁定」內文指出，禁止楊連發在裕國今年度股東常會前，不得行使董事長、董事、總經理職權；有關資訊請求部分，裕國不得妨害楊育偉的資訊請求，亦不得妨害楊育偉及詹義郎的職權行使。

裕國因未交出今年第一季財報，櫃買中心5月20日要求裕國暫停交易。櫃買中心針對裕國未如期公告申報109年第一季財務報告，處以違約金1萬元。

楊長杰陣營選出裕國新任董座楊育偉對此表示，將迅速召集裕國董事會審查季報，使公司恢復正常交易，以對投資人有所交代。

楊長杰陣營強調，原董座楊連發不願接受結果，以原任董座優勢，指使人員拒絕公司董事的資訊請求、並拒絕股東提名的獨立董事候選人名單；對外利用公開資訊觀測站散布不實資訊，拒絕提交第一季財報，供全體董事審查，導致裕國無法通過第一季財報，遭櫃買中心公告暫停交易。

不過，裕國監察人楊姍錡29日向公司表示，關於董事楊育偉主張所謂台中地方法院裁定書及執行命令，公司並未收到台中地方法院合法送達所謂裁定書正本，及執行命令正本，依法自未對公司發生效力。楊姍錡透露，已代表公司具狀請求司法機關確認釐清。

另裕國董事長楊連發亦告知監察人，他也沒有收受所謂裁定書或執行命令正本。為確保公司權益，公司監察人已向台中地方法院聲明異議，另公司也請董事楊育偉逕洽司法機關確認。

(工商 )