英國逾70家大型旅遊和飯店業者聯合上書，要求政府放棄強制入境旅客自主隔離14天的防疫計畫，聲稱此舉將對旅遊產業造成嚴重損害。

英國內政大臣派特爾（Priti Patel）日前宣布，自6月8日起，入境英國的旅客必須自我隔離14天，違者將面臨1,000英鎊罰款。這項政策每三周會重新評估一次，以符合現況考量。

英國逾70家旅遊業者上書派特爾，稱這項政策將影響赴英國旅遊的觀光客人數，讓飽受疫情衝擊的旅遊產業遭受更嚴重的損害。

業者在信中寫道：「旅遊業最不需要的是強制所有入境旅客自主隔離，此舉將抑制外國遊客到英國旅遊，也影響本地旅客出國意願，甚至可能引起其他國家對英國遊客採行相似的隔離規定。」

上書的業者包括麗池、凱悅和多切斯特飯店（Dorchester），以及Cookson Adventures和Abercrombie & Kent Group等旅遊公司。

業者在信中指出，根據世界旅遊觀光協會（WTTC）數據，觀光旅遊產業對英國2019年經濟貢獻2,000億英鎊，占國內生產毛額（GDP）約9％，創造將近400萬個工作機會，占英國整體勞動人口的11％。

業者在信中讚揚英國政府處理這場史無前例公衛危機的努力，但若是能對入境旅客加強檢疫，將是對經濟和防疫更有建設性的措施。

豪華旅遊服務業者Cookson Adventures創辦人庫克森（Henry Cookson）表示，新冠肺炎疫情讓旅遊業哀鴻遍野，我們不能讓隔離檢疫進一步重創經濟，不然英國將面臨比新冠肺炎病毒更大的危難。

英國內政部發言人表示，隨著全球逐漸走出新冠肺炎疫情，政府必須降低境外移入風險，保護大眾。此外，政府將透過大規模經濟援助計畫，持續支援旅遊產業。

(工商 )