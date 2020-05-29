特斯拉（Tesla）達成千億美元市值和業績目標，董事會批准執行長穆斯克（Elon Musk）的股票選擇權獎勵，價值將近8億美元。穆斯克雖不支薪，但股票獎勵傲視矽谷其他執行長。

依據穆斯克2018年的薪酬條件，特斯拉若達到特定績效里程碑，穆斯克便可用350.02美元的價格，購買169萬股特斯拉股票，此為12批選擇權的第一批。以特斯拉28日收盤價805.81美元計算，這筆獎勵價值7.75億美元。

根據特斯拉呈報美國證交會（SEC）的文件顯示，穆斯克的第一批選擇權獎勵已經授予，並且可以行使，只差穆斯克支付350.02美元的行使價格，和持有股票至少5年。

穆斯克2018年的薪酬計畫包含2,030萬股股票選擇權，分為12批發放，每批約169萬股。若特斯拉達到市值、營收和調整後獲利等目標，便能領取選擇權獎勵。

獲得首批選擇權的條件是特斯拉6個月的平均市值超過1,000億美元，以及年營收達200億美元或調整後稅前息前折舊攤銷前獲利（EBITDA）達15億美元。特斯拉目前的市值將近1,500億美元。

穆斯克若是要獲得12批選擇權，特斯拉的市值必須達6,500億美元。屆時穆斯克可望進帳26億美元。 2020年迄今特斯拉股價累計狂飆93％，令大盤相形失色，同期標普500指數下跌約6％，道瓊工業指數下挫約11％。

穆斯克首批將近8億美元的股票選擇權，令矽谷其他名知執行長的薪酬相形失色。Alphabet執行長皮查（Sundar Pichai）2019年的總薪酬逾2.8億美元，主要拜升任母公司執行長的股票獎勵所賜。

穆斯克為特斯拉最大個人股東，握有公司18.5％的股權，其次是甲骨文共同創辦人艾利森（Larry Ellison），持股比重為1.6％。

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