大陸全國人大28日通過港版國安法，對此美國總統川普稍早表示「對中國十分不滿」，並會就該問題在美東時間29日下午2時（台灣時間30日清晨2時）舉行記者會。

川普於美東時間29日上午發最新推文，裡面只發了一個單詞：「CHINA。」為這次記者會添加神祕色彩。

美國國務卿蓬佩奧27日對國會表示，香港不應再享有按照美國法律給予的特殊地位。路透社此前報導，川普可能採取一系列懲罰措施，包括徵收關稅、限制簽證以及其他經濟制裁。

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