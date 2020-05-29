川普對港版國安法制裁措施 凌晨兩點見分曉 22:412020/05/29 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國總統川普28日在白宮橢圓形辦公室發表談話的神情。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸全國人大28日通過港版國安法，對此美國總統川普稍早表示「對中國十分不滿」，並會就該問題在美東時間29日下午2時（台灣時間30日清晨2時）舉行記者會。 川普於美東時間29日上午發最新推文，裡面只發了一個單詞：「CHINA。」為這次記者會添加神祕色彩。 美國國務卿蓬佩奧27日對國會表示，香港不應再享有按照美國法律給予的特殊地位。路透社此前報導，川普可能採取一系列懲罰措施，包括徵收關稅、限制簽證以及其他經濟制裁。 (工商 ) #港版國安法 #美東時間 #記者會 #川普 #中國 也許您會感興趣 兩岸熱門新聞 川普對港版國安法制裁措施 凌晨兩點見分曉 - 兩岸 - 工商 台灣獲重型魚雷令大陸跳腳 俄專家點出其中秘密 - 兩岸 砲擊金門紀錄片上映 「武統論」升溫？ - 兩岸 反送中擲磚襲警 澳女遭判關3個月哭了 - 兩岸 「九二共識」回來了！人代證實政府報告已增補 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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