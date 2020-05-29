美國警察執法過當殺死黑人，引發暴亂，美國總統川普推文宣稱可當街射殺街頭抗議者，為此槓上推特。國民黨前副祕書長蔡正元拿香港「反送中」事件相較，大酸川普有什麼臉支持香港反送中？有什麼臉反對在香港實施國安法？「當然啦！川普政府上上下下本來就不需要臉。」

蔡正元在臉書以「當街射殺街頭抗議者！」為題發文指出，推特說美國總統川普在推特的推文宣稱「可以當街射殺街頭抗議者」，違反了推特的規定，但川普卻說推特「妨害言論自由」。

蔡正元說，美國明尼亞波里斯城正因為美國「黑警」打死人，爆發嚴重的街頭抗議，但比起香港反送中還差一截，川普竟然宣稱「街頭抗議者可被射殺」。

他說，照川普的邏輯，香港反送中的街頭暴動，香港警察沒有當街射殺，反而是錯的。川普又有什麼臉支持香港反送中？又有什麼臉反對在香港實施國安法？當然啦！川普政府上上下下本來就不需要臉。

網友紛紛留言說「兩套標準」、「求仁得仁，當你鼓勵暴恐，你就要面對暴恐」、「請蔡英文快譴責」。

(中時 )