為人父母用另類方式表達對女兒的支持，一名來自英國的媽媽，為了表達對女兒色情事業的支持，拍攝多張艷照販售，也因為母女倆顏值還有身材都很好，短時間內就吸引不少粉絲，且依照粉絲訂閱數來看，她們幾周內就可以進帳上百萬。

18歲的奧莉維亞（Brittany Olivia）與媽媽格雷厄姆（Jessica Graham），最先在推特上公開她們的計畫，這則貼文很快引起網友注意，短時間內就獲得7700個讚數，而母女倆在互動平台《only fans》開始色情事業，一天就有700個新訂閱者，奧莉維亞開心炫耀，她們是《only fans》上，所有創作者中排名前0.67% 的人。

subscribe to our mother and daughters OnlyFans! links below <3 pic.twitter.com/cAz4dZrqV3 — brit. (@pastaissick) February 29, 2020

目前奧莉維亞在《only fans》共獲得3300個讚數，如果這些粉絲每人月付15.99美元（約台幣480元）的訂閱費用，奧莉維亞與媽媽，幾週內就可以輕鬆賺進大約台幣150萬。

部分網友稱讚奧莉維亞與格雷厄姆，羨慕兩人在事業中互相支持，「我真是愛死這對母女了！第二，我很高興看到父母們真的支持孩子從事安全的性工作」、「我媽媽也知道我是一名性工作者，同樣非常支持我」、「媽媽是強大的女王，向您表示敬意」。

(中時電子報)