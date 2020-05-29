29日司法院大法官對刑法第239條「通姦罪」，相隔18年後再度做出解釋，釋字第791號宣告說明通姦罪「違憲」。通姦除罪化讓台灣邁入新的里程碑，臉書粉專「反派暴食女子」透露，通姦罪有1點「非常不合理」，其實，有很多女性都受到權利關係誘騙，還得因此法被二度傷害。

今日下午4時，通姦罪正式失效，臉書粉專「反派暴食女子」表示，「沒想到在有生之年，竟然可以看到台灣通姦除罪化！」同時指出，通姦罪是一條很不合理的刑法，因為受罰的，通常都是女性居多。

粉專進一步舉例說，「丈夫外遇被老婆抓到，老婆通常為了一家圓滿會選擇原諒丈夫，而小三就被原配告到死。」不過還有其他情況，有很多案例都是男方先欺騙小三，稱自己未婚，或是利用權力關係，不少女生，甚至是未成年少女，都是被「誘姦」、「誘拐」的，然而在這種狀況下還要被原配告，實在是非常不合理。

粉專認為，私人感情糾葛本不該納刑法處理。不過在通姦除罪化後，並不代表就不用負任何代價了，外遇還是有民事責任存在。今天通姦除罪化見證了歷史，不過大家還是要好好愛惜自己的另一半。

(中時電子報)