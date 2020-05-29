面對未來全球主要危機之一的水資源問題，保佳利健康科技以科技開拓飲水新資源，將於中科台中園區投資0.268億元，從事大通量淨水薄膜及疏水性生物原料濾膜研發製造，在不需要額外耗能、製造大量廢水條件下，提供大量潔净民生用水，為解決全球缺水危機提供一個新契機。

保佳利健康公司有感開發中國家自來水汚染問題，運用聚偏二氟乙烯可在高溫高壓、低溫真空、強酸強鹼環境下使用特性，製造PVDF中空纖維膜。

此外，以該薄膜具有高通量及優異分離效果，及表面所具疏水特性不易積垢，以客製化生產微濾薄膜與超濾薄膜，提供食品、醫藥、化工、環境工程等專用薄膜，並應用於家庭用淨水與生物產業，開發出多元的民生、生物與農業等產品。

中科表示，該公司研發的薄膜技術可使用在廢水和海水等水源，有別於太陽能海水淡化、逆滲透及薄膜蒸餾的薄膜過濾處理方式，在目前全球水資源匱乏情況下，預計有相當大的市場與商機。

同時，因公司技術新穎且具有創新性，並可與國內廠商進行合作開發，產品國產化，因此將可整合帶動相關上下游廠商，共同開發水資源產業的新商機。

(中時 )