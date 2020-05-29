桃園市龍潭區周姓兄弟因為不滿繼父沒有妥善照顧媽媽，在1處卡拉OK發生口角，弟弟先打繼父一頓，哥哥將繼父載回家時，又因為繼父吐在車上，又再度痛打，導致繼父送醫後不治。桃園地院審理後，判決弟弟傷害罪，有期徒刑8月，哥哥傷害致人於死罪，有期徒刑8年，可上訴。

法院審理發現，兄弟的林姓母親與黃姓男子在2004年起交往同居，隔年1月母親與周姓兄弟的周姓父親離婚。去年10月20日晚上10時許，在大溪住處，載著著弟弟、弟弟女友、繼父前往1間卡拉OK聊天，飲酒間，兄弟詢問繼父有無妥善照顧媽媽？以及不滿繼父介入爸爸與媽媽的婚姻，發生爭執。

酒席間，弟弟心生不滿，因此攻擊繼父胸肩、手臂，導致繼父往後倒，後腦杓撞到地面，有多處挫擦傷、腦震盪。21日凌晨1時許，哥哥駕車和卡拉OK張姓負責人，將繼父扶上車。由哥哥開車，因為繼父在車上吐，哥哥因此相當不滿，將繼父載到石門水庫附近空地，將繼父推倒在地，又拿球棒毆打繼父左大腿，還拖行繼父雙手，用腳踹他，也抓頭撞擊車子。

後來哥哥將繼父載回去給母親，不過母親發現黃意識不清、頭部有傷，趕緊送醫急救，不過仍不治。哥哥起初辯稱，是要將繼父扶上車，但審理過程，哥哥才坦承有踢繼父。法官認為，頭部為人體重要且脆弱之部位，對毫無反能力之人頭部為密集而強力撞擊或施以外力攻擊，可能造成頭部重創。

而哥哥的行為導致繼父顱內出血、顱腦損傷，引起中樞神經休克死亡，要負傷害致死責任。雖然檢察官主張是兄弟共同犯下傷害致死罪嫌，但實情應該是，弟弟在卡拉OK動手傷人。而哥哥在水庫旁攻擊繼父時，弟弟並未參加。不過弟弟為哥哥隱匿，犯後態度難認良好，又未能與家屬達成和解取得原諒。因此判決弟弟傷害罪，有期徒刑8月，哥哥傷害致人於死罪，有期徒刑8年。

(中時 )