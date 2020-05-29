中印爆發邊界爭端，美國總統川普自動請纓介入調解斡旋，但大陸和印度均對川普的建議敬謝不敏。

中國外交部發言人表示，中印邊境地區局勢總體穩定、可控，中印之間有完善的涉邊機制和溝通渠道，雙方有能力通過對話協商妥善解決兩國之間的問題，不需要第三方介入。而印度外交部發言人28日也對外表示，印度政府拒絕川普的調停，中印雙方將和平解決邊界問題。

印度媒體分析，川普可能早就知道印度不會支持他的提議，但川普依然這麼做很可能是為了今年的總統大選。川普出手干預中印之間的邊界問題，希望獲得在美國的印度裔或者華裔的支持，而目前印度裔和華裔占美國人口的2.5％以上，川普或許是希望藉此來挽回自己在新冠疫情控制方面的失分。

另外根據俄羅斯科學院世界經濟和國際關係研究所專家庫普里亞諾夫接受俄羅斯衛星通訊社訪問時表示，中印雙方都不需要美國的調解，美國在此問題上是多餘的。他說：「印度本身是一個足夠強大的國家，不需要有人出面調解（與中國的邊境衝突）。印方認為，如果需要，可以自己與中國協商解決問題。川普這次很可能又想試圖通過一種低成本方式，展示他對南亞和中亞的興趣。美國顯然不打算捲入，不願意投入額外資金擴大在南亞的存在感。而川普這高調的表態意在提醒國際社會，美國想要不花任何成本，擴大在該地區的影響力。」

(中時 )