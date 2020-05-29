日本政府25日甫宣布全境解除新冠肺炎疫情的緊急事態宣言，29日又有75人確診。北九州市28日發生群聚感染，恐出現第2波疫情，故決定籲請業者持續歇業。東京都的確診數連續4天都是兩位數，29日又有22人感染。

東京都原本決定階段性解除店家歇業的籲請，判斷標準有，1, 最近7天的單日確診數在20人以下；2, 感染途徑不明者未滿50%；3, 以週為單位的確診者有減少傾向。

但東京都的確診數已連續4天較前1日增加，已超過東京都獨自發布警戒宣言「東京警報」的標準，但由於醫院病床不足的緊迫狀況已改善，故商家也開始準備重新營業，故東京都將待下周一再判斷是否發布「東京警報」。

北九州市4月30日起連續23天確診數為零，但5月23日起確診者又突然增加，28日有21人感染，其中9人是門司醫療中心的醫護人員，此外還有10幾歲的中小學生。29日又有26人感染，是北九州市單日確診數最多的。北九州市1週總計69人確診，其中27人感染途徑不明。

九州市已決定至6月18日以前，有接客服務的餐飲店及LIVE HOUSE演唱會廳這兩個業種將延長停業的籲請。

(中時電子報)